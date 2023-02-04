السفير أحمد: سورية حريصة على التعاون مع مكتب الأمم المتحدة بعيداً عن أي تسييس

أكد السفير حيدر علي أحمد مندوب سورية الجديد لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حرص سورية على التعاون مع المكتب على أساس الحياد والموضوعية بعيداً عن أي تسييس.

وشدد أحمد عقب تقديمه صباح اليوم أوراق اعتماده إلى تاتيانا فالوفايا المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف على التزام سورية بصفتها دولة مؤسسة للمنظمة الأممية بأهداف ومقاصد الميثاق وبالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، معرباً عن استعدادها وحرصها على التعاون مع مكتب الأمم المتحدة على أساس الحياد والموضوعية بعيداً عن أي تسييس.

من جانبها أكدت فالوفايا حرصها واهتمامها المهني بالوضع في سورية، وفي العمل المتواصل مع مندوب سورية الدائم في جنيف لإيجاد حلول مستدامة تخدم مصالح الشعب السوري.