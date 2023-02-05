إعادة تأهيل سوق السمك بحي الرمل

اللاذقية – مروان حويجة

بدأ العمل بمشروع إعادة تأهيل ساحة سوق السمك في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية لتحسين واقع البنى التحتية والخدمية للسوق، ومعالجة اختناقات تصريف المياه وتحسين الشروط البيئية.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس حسين زنجرلي أنّ المشروع يأتي بعد إبرام عقد مع فرع الشركة العامة للمشاريع المائية في اللاذقية لإجراء أعمال صيانة للأرضيات والسقف المعدني المتضرر والمدخل وتركيب إنارة، إضافة إلى التنسيق مع شركة الصرف الصحي لمعالجة تصريف المياه والصرف الصحي، بالتوازي مع إجراءات لتنظيم إدارة العمل في السوق وحركة الدخول والخروج وتكثيف أعمال النظافة الضرورية، مشيراً إلى تتبع خطة التأهيل بالتعاون مع المحافظة لوضع المشروع في الخدمة خلال المدة العقدية وبما يحقق الجدوى التشغيلية المطلوبة من حيث الجمالية والوظيفة التسويقية.

ويؤكد عدد من الصيادين والباعة على الانعكاس الإيجابي لتجهيز وتحسين واقع السوق صحياً وبيئياً وخدمياً، وأيضاً تسويقياً لمرتادي السوق والصيادين والمستهلكين، وبما يحقّق الشروط المكانية مع أولوية تجهيز السوق بكل الاحتياجات الخدمية اللازمة التي توفّر البيئة التسويقية المناسبة والملائمة لعرض وتسويق الأسماك وضبط حركة تداولها.

ويؤكد رئيس لجنة الصيادين في نقابة النقل البحري صبحي بكّو أهمية إنجاز الصيانة للسوق وتوفير الاحتياجات الخدمية الضرورية، إضافة إلى تأمين تجهيزات ومستلزمات العملية التسويقية بشروط مناسبة بما ينعكس على العاملين في السوق ومرتاديه.