إيصال رواتب المتقاعدين لمكان إقامتهم في طيبة الإمام

فعل فرع المؤسسة العامة للبريد بحماة خدمة إيصال رواتب المتقاعدين إلى محل إقامتهم في مدينة طيبة الإمام، بريف المحافظة الشمالي.

ومن شأن تفعيل هذه الخدمة أن يؤمن وصول رواتب المتقاعدين في قرى وبلدات طيبة الإمام ومعردس ومورك، حيث يتوجب على المشترك بهذه الخدمة ملء استمارة متعلقة بالاشتراك، وتقديم هوية معاش للمتقاعد على نظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى دفتر القسائم الخاصة بمعاش المشترك على نظام التأمين والمعاشات، في حين سيتم خصم مبلغ مقداره 400 ليرة سورية من الراتب التقاعدي لكل مشترك، كأجور لقاء الاستفادة من هذه الخدمة.