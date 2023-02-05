المطالبة بتسريع تطبيق الـ “GPS” في حلب

حلب- معن الغادري

طالبت لجنة نقل الركاب المشترك في حلب بفتح باب التسجيل للخطوط العاملة على الريف لتجهيزها للعمل وفق نظام المراقبة “GPS” والإسراع بإنجاز المرحلة الأولى من نظام المراقبة على الخطوط المقترحة (الحمدانية – شرقي وغربي – والدائري الشمالي والجنوبي – وخط الإذاعة) ليصار إلى تعميمها لاحقاً على جميع الخطوط.

ودعت اللجنة إلى التواصل مع الشركة المعنية لبدء العمل في هذا النظام خلال الأسبوع الحالي، والعمل على ضبط هذه المسألة فنياً وتقنياً، وبما يلزم السائقين بالعمل وفق ما يستجرونه من محروقات.

وفي السياق نفسه، ناقشت اللجنة واقع الشركة العامة للنقل الداخلي، إذ قدّم مدير عام الشركة المهندس ماهر شحادة العودة شرحاً كاملاً حول آليات العمل، ومراحل أهمية صيانة وتأهيل المزيد من باصات شركة النقل الداخلي لوضعها في الخدمة على عدد من الخطوط، بما يساهم في تخديم الركاب وتخفيف الازدحام. وبيّن شحاذة العودة أنه يتمّ العمل حالياً تأهيل 17 باصاً سيتمّ وضعها في الخدمة تباعاً، مما يساهم في تحسين واقع النقل في المدينة.

وأوعزت اللجنة إلى مجلس مدينة حلب لمعالجة وضع شركات الاستثمار للنقل الداخلي وفق القوانين والأنظمة النافذة ومقترحات الهيئة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لتأهيل الباصات مع إيجاد الحلول البديلة بما يكفل تقديم الخدمة للمواطنين. يُذكر أنه وخلال الفترة الماضية تمّ تخديم منطقة حلب الجديدة بنحو 15 باصاً تابعة لإحدى الشركات الخاصة، ما ساعد على تخفيف حدة الازدحام وانسيابية وسهولة التنقل من محيط المدينة إلى وسطها.