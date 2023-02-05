زاخاروفا: قوات الاتحاد الأوروبي موجودة في أوكرانيا منذ فترة طويلة

موسكو – تقارير:

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قوات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موجودة في أوكرانيا، منذ فترة طويلة.

وفي ردّها على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، كتبت زاخاروفا في منشور عبر قناتها على “تلغرام” اليوم: لدي شكوك كبيرة حول رجاحة التفكير العقلاني لبوريل، فقد تم إرسال قوات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا منذ فترة طويلة في شكل مدرّبين وهيئات أمنية، وفي شكل مرتزقة.

وأضافت زاخاروفا: إن إرسال القوات الأوروبية إلى أوكرانيا بدأ قبل عام 2022 بوقت طويل.

وكان مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن في وقت سابق اليوم، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعتزم إرسال قواتها للمشاركة في النزاع بأوكرانيا.

من جهة ثانية، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن النزاع الطويل الأجل في أوكرانيا سيؤدّي إلى عواقب صعبة للغاية بالنسبة للغرب والعالم كله.

وذكرت الصحيفة عبر مقال للصحفي روس دوتات أنه على الرغم من تأكيدات الساسة المختلفين على أن النزاع الطويل الأجل سيكون مفيداً بالنسبة لأوكرانيا والولايات المتحدة، فإنه سيتعيّن على كييف والغرب في الواقع دفع ثمنه، وذلك ليس فقط بالمال ولكن أيضاً بحياة العديد من الأشخاص.

وأضافت: إن النزاع الطويل الأجل سيؤدّي إلى وضع اقتصادي وديمغرافي صعب لأوكرانيا ما بعد الحرب، وسيلحق ضرراً بالاقتصاد العالمي، وسيؤثر في مجالات الطاقة والغذاء، الأمر الذي يسفر عن مصرع الكثير من الناس ليس فقط في أوروبا بل في البلدان الفقيرة في جميع أنحاء العالم.

ورأت الصحيفة أن الغرب إذا رغب في تجنّب وقوع كارثة عالمية محتملة فيجب عليه الموافقة على شروط موسكو، من أجل بدء مفاوضات السلام، موضحاً أنه إذا أظهرت المرحلة التالية من النزاع أن الحل الوسط ضروري لتحقيق السلام فمن الأفضل أن يتم التوصل إليه في أقرب وقت.