طرطوس.. إصلاح الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية

5-فبراير-2023

قامت ورشات مديرية الخدمات الفنية بمحافظة طرطوس ومجلس المدينة بإصلاح الأضرار الناتجة عن الأحوال الجوية من رياح قوية وأمطار، والتي أدت إلى انهيار سقف السوق الشعبي قرب الكراجات القديمة، وانهيارات صخرية وإغلاق طرق في مناطق عدة بريف طرطوس.

يُشار إلى أن التنين الهوائي الذي ضرب المدينة صباح اليوم، أدى إلى تطاير سقف القرميد في سوق الشهداء الشعبي بالمدينة، وألحق أضراراً مادية ببعض الأكشاك، حيث تمت إزالة القرميد المتضرر حالياً على أن تبدأ أعمال صيانة السقف خلال اليومين المقبلين.

كذلك قامت ورشات المديرية بتسليك المصرف والخندق المطري، وفتح طريق في جورة الجواميس – بقعو بمنطقة الدريكيش، والذي أغلق نتيجة تراكم وتجمع الطمي من السيول الجارفة ليلة أمس، إضافةً إلى تعزيل انهيار صخري على طريق الجويبات في منطقة بانياس، وتسليك الطريق الذي انقطع نتيجة الظروف الجوية السائدة.

5-فبراير-2023

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