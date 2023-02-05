طقس الغد: هطولات مطرية غزيرة وثلوج

5-فبراير-2023

تتأثر البلاد غداً بامتداد منخفض جوي قطبي المنشأ مرفق بكتلة باردة في طبقات الجو كافة، حيث تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو متقلباً بين الغائم والغائم جزئياً، وماطر على فترات فوق أغلب المناطق بعد الظهر والمساء، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً، وخاصة فوق المنطقة الساحلية، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تزيد على 1000 متر ليلاً وتكون ممزوجة دون ذلك.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز 90 كيلومتراً في الساعة، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج بعد الظهر.

درجات الحرارة المتوقعة …

دمشق 9 /3
المنطقة الجنوبية 9 /4
المرتفعات الجبلية 4 /-5
المنطقة الوسطة 10 /4
المنطقة الساحلية 14 /8
المنطقة الشمالية 7 /1
منطقة الجزيرة 5 /2
المنطقة الشرقية 14 /5
البادية 11 /4.
5-فبراير-2023

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