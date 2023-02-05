لا أضرار بحادثة هبوط الطريق بحي المشروع باللاذقية

اللاذقية – البعث

لم تنجم أية إصابات بشرية جراء الهبوط الذي حصل في طريق سكن الادخار بمحاذاة المول بحيّ المشروع السابع لدى مرور سرفيس لنقل الركاب في المكان دون أن يلحق أضرار بالمركبة.

وسارعت شرطة المرور في الموقع إلى إبعاد السرفيس من المكان مع إغلاق الطريق لاتخاذ إجراءات السلامة العامة وتحويل خط السير الى مسار آخر لحين التأكد من الحالة الفنية للطريق.

وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن بشار نديم أسد أنّه تمّ اتخاذ إجراءات السلامة على الفور، بإغلاق الطريق أمام حركة السير، مع استدعاء ورش فنية من الشركات الخدمية حيث تبين عدم وجود أي خطوط لهذه الجهات في موقع الهبوط، وكذلك تم استدعاء لجنة السلامة العامة لتحديد سبب الهبوط والطلب من مجلس المدينة لموافاة المحافظة بعقد تنفيذ الطريق مع الشركة المنفذة لتحديد المسؤوليات، إضافة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وإعادة الطريق إلى ما كان عليه.

من جهته بين المقدم حسن بركات رئيس قسم العمليات في فرع شرطة المرور أن شرطة المرور أزالت على الفور السيارة التي سقطت في الانهدام ولا توجد أي اضرار حتى بالسياة نفسها.