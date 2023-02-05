محامو القنيطرة يناقشون تطوير المهنة

القنيطرة- محمد غالب حسين

ناقش المؤتمر السنوي لفرع نقابة المحامين بالقنيطرة سبل تطوير مهنة المحاماة، بما يتناسب مع المرحلة والتطورات التي تعيشها سورية والمنطقة.

وتركزت المداخلات حول تنظيم نظام الوكالات للمحامين، وتطوير القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة، ووضع آلية مناسبة لانتساب المحامين والخريجين الجدد للنقابة، كما تمّت المطالبة بزيادة الرواتب التقاعدية للمحامين، وتعديل إعانة الوفاة وتوحيد النظام المالي للنقابة.

الرفيق جاسم البشوات عضو قيادة الفرع رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية أشار إلى أهمية المشاركة الفاعلة في المؤتمر، بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة وتذليل المصاعب التي تواجه أصحاب المهنة، وتكثيف الجهود لتطبيق القوانين والأنظمة التي تكرّس سلطة القانون وتصبّ بخدمة الوطن والمواطن.

من جهته أكد القاضي فايز موسى المحامي العام بالقنيطرة على العلاقة التكاملية بين القضاة والمحامين، وزيادة التنسيق بين النقابة ووزارة العدل، بما يخدم عملية التقاضي ومكافحة الفساد لضمان سيادة القانون واستقلال القضاء.

وفي معرض ردّهم على المداخلات أكد الرفاق توفيق شاهين ورائد هنيدي أعضاء النقابة المركزية على الدعم الكامل من قبل النقابة المركزية لتطوير مهنة المحاماة وتقديم الدعم لفرع نقابة المحامين بالقنيطرة.

كما أجاب المحامي بسام قشمر رئيس فرع نقابة المحامين بالقنيطرة على المداخلات والأسئلة والمقترحات.