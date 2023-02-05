مديرية الجمارك العامة : تعليمات لضبط التحري والتعرض للآلات الصناعية وخطوط الإنتاج

أكد مدير الجمارك العامة الدكتور ماجد عمران لـ “التلفزيون العربي السوري” أن التعميم بعدم التحري والتعرض للالات الصناعية وخطوط الإنتاج داخل المعامل والمنشآت يأتي تنفيذاً للتعليمات التي صدرت عن وزير المالية بعدم التحري أو التعرض للآلات الصناعية وخطوط الإنتاج داخل المعامل والمنشات الصناعية القائمة، والتي دخلت في العملية الإنتاجية.

وقال عمران: إن هذا القرار المهم أتى استجابة للظروف الاقتصادية الحالية والتوجّه الحكومي لتأمين استقرار واستمرار العملية الإنتاجية وتقديم كل أشكال الدعم للصناعة كحامل أساسي للنمو الاقتصادي.

وحول الأسباب التي دعت إلى إصدار هذه التعليمات، بيّن مدير عام الجمارك أن ظروف الحرب التي مرت بها البلاد وما رافقها من استهداف للمنشآت الصناعية ما نتج عنه من فقدان لبعض الثبوتيات والوثائق الخاصة بالمنشآت والآلات ومن جانب آخر إن أغلب الآلات وخطوط الإنتاج مقترنة برسم 1% على الاستيراد وعلى الأغلب تستفيد من مراسيم إعفاء المستوردات أو قانون الاستثمار الذي أعفى مدخلات الإنتاج والآلات من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، إضافة إلى أن هذا النوع من البضائع (الآلات وخطوط الإنتاج ومستلزمات الصناعيين) وكونها مقترنة برسم 1% أو مشمولة بالإعفاء فهي في الحقيقة من أقل المواد التي يتم تهريبها إن لم نقل أن تهريبها شبه معدوم.

وأضاف د. عمران: إن التعميم جاء بصيغته الشديدة هذه لأهميته وللتأكيد على عدم حدوث أي تجاوز من قبل أي من موظفي الجمارك أو عناصر الضابطة الجمركية وهو قيد المتابعة المستمرة لضمان تحقيق الغاية المنشودة منه وعدم مخالفته، مشيراً إلى أن القرار هو رافع للإنتاج الصناعي ومطلب للصناعيين وهو من ضمن حزمة من القرارات التي صدرت مؤخراً عن الحكومة لدعم الصناعة، منها القرار المتضمن الشروط والضوابط للإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير وقرار وزارة الصناعة المتضمن بوضع الضوابط اللازمة لنقل الآلات الصناعية والقرار المتضمن كذلك تكليف وزارة الصناعة وضع الضوابط للسماح للصناعيين ضمن القطاع الصناعي بالتصرّف بجزء من المواد الأولية ضمن المخصصات الصناعية للمنشآت

ولفت د.عمران إلى أنه من خلال المتابعة والتنسيق بين غرف الصناعة والجهات الحكومية فقد صدرت هذه القرارات التي تصب في دعم الصناع والعملية الإنتاجية مما يسهم في توفير بيئة مناسبة ومستقرة للاستثمار والنهوض الاقتصادي.

وحول وجود قرارات أخرى تخص دعم الصناعيين بيّن مدير الجمارك العام إن أي موضوع يتم طرحه يمكن أن يقدّم دعماً للصناعة أو يتبين أنه عقبة أمام تطوّر الصناعة والإنتاج الصناعي حكماً سيكون محل دراسة واستجابة سريعة، وفي حال مخالفة التعميم، فإنّ آلية التواصل مع الإدارة سهلة، ونتمنى أن تكون فاعلة وهي ممكنة من خلال الموقع الكتروني لمديرية الجمارك أو أرقام الهواتف أو أرقام”الوتس آب” التي تم تعميمها مراراً على الإخوة الصناعيين أو اللجوء إلى الإدارة ليتم دراسة أي شكوى ومعالجتها بشكلٍ فوري.