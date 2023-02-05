منتجو البلاستيك يطالبون باستثناء الحبيبات البلاستيكية من التمويل عبر المنصة

دمشق – البعث

بحث أصحاب معامل البلاستيك أهمية دعم الصناعات الوطنية وتقديم التسهيلات لها، وبحث التحديات التي يواجهها قطاع الصناعات البلاستيكية.

وتم خلال الاجتماع برئاسة غزوان المصري رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها تشكيل لجنة البلاستيك العام وتسمية محمد ماهر السواح رئيساً للجنة.

واستهل منتجو البلاستيك الاجتماع بالحديث عن قرار الإدخال المؤقت حيث اعتبروه من القرارات المهمة جداً بالنسبة للصناعات البلاستيكية، ويساهم في دعم عملية التصدير بشكل كبير ومتاح لجميع الصناعيين.

كما ناقش الاجتماع بعض القضايا التي تواجه عمل هذا القطاع وضرورة دعمه وخفض قيمة الفائدة على القروض المقدمة لهذه الصناعات، وأشار الصناعيون إلى أن المشكلات تكمن في تمويل المستوردات حيث طالبوا باستثناء الحبيبات البلاستيكية من التمويل عبر المنصة كون صناعة البلاستيك هي من الصناعات الهامة لجميع الصناعات الأخرى.

وفي ذات السياق بين المصري بأنه سيكون هناك أولوية في الفترة المقبلة لتمويل الحبيبات البلاستكية عبر المنصة، وأن الجهات الحكومية تعطي أهمية قصوى لدعم القطاع الصناعي بشكل كبير في هذه الفترة، وأن الغرفة تعمل بالتعاون والتنسيق مع هذه الجهات من خلال تقديم المقترحات لتعديل العديد من القرارات بما يساهم في دعم الصناعة الوطنية وزيادة كميات التصدير.