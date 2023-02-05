875 هكتار شوندر سكري في الغاب

5-فبراير-2023

بلغت المساحات النهائية المزروعة بمحصول الشوندر السكري للعروتين الخريفية والشتوية في مجال إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة خلال الموسم الحالي 875 هكتاراً، من إجمالي الخطة الزراعية المقررة والبالغة 1392 هكتاراً.

وعزا مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف انخفاض إقبال الفلاحين على زراعة الشوندر السكري إلى غلاء مستلزمات الإنتاج، من سماد وبذار ومحروقات وقلة الأيدي العاملة، ووقوع بعض الأراضي الزراعية في مناطق غير آمنة.

ولفت زروف إلى أن موجات الصقيع التي تقع في فصل الشتاء تؤثر بشكل سلبي على إنتاجية المحصول بشكل لافت، وهذا ما أثر بدوره على المساحات المزروعة، حيث يلجأ الفلاحون عادة إلى قلع مزروعاتهم المتأثرة بالصقيع.

وبلغت المساحة المزروعة بمحصول الشوندر السكري في أراضي الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب العام الماضي 1822 هكتاراً.

5-فبراير-2023

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