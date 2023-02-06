إيران ومصر والسعودية تقدّم تعازيها بضحايا الزلزال الذي ضرب سورية اليوم

عواصم – سانا:

قدّم رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف تعازيه الحارة في ضحايا الزلزال الذي ضرب سورية فجر اليوم، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا.

ودعا قاليباف خلال الجلسة العلنية اليوم لمجلس الشورى الإسلامي بالرحمة لضحايا الزلزال، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم عن بالغ أسفه وحزنه لهذه المأساة، مقدماً تعازيه لأسر ضحايا هذا الحادث المؤلم، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كذلك أعربت مصر والسعودية عن خالص تعازيهما وتضامنهما مع سورية في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي وقع فجر اليوم.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم استعداد بلادها لتقديم المساعدة في مواجهة آثار هذه الكارثة المروعة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبها قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: إن “المملكة تتابع عن كثب مجريات الأحداث المؤسفة في الجمهورية العربية السورية، إثر الزلزال الذي أسفر عن وفيات وإصابات”.

وأعربت الخارجية السعودية عن تضامن المملكة ومواساتها وتعازيها للأشقاء في سورية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.