الزلزال تسبب بأضرار متنوعة في المنظومة الكهربائية 

أدى الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم إلى حدوث أضرار في الشبكة الكهربائية بعدد من المحافظات.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان: إن الزلزال أدى إلى سقوط 6 محولات في محافظة اللاذقية، توزعت بين المنطقة الصناعية وقرية المختارية ومنطقة جسر الهنادي، كما ألحق أضراراً جسيمة بعدد من محولات القاقعية، الجنكيل الهوائية، المرداسية، عين بسو، بخضرمو المطار، القويقة، وأضراراً بمراكز تحويل (الحداد بالرويمية – السرايا والوزير، والجامع العربي) وشارع (12) في اسطامو.

كذلك أدى إلى سقوط عدد من الأعمدة، وتقطع عدد من شبكات المنخفض في مناطق الحفة والعسالية والرميلة بجبلة وشارع الغزالات.

وفي محافظة طرطوس، تسبب الزلزال بحدوث أعطال في خط توتر صافيتا، وخط توتر متوسط البازار، الذي تم إصلاحه، وحدوث أعطال في برج توتر تفريعة بشبطة من خط توتر برج الشماميس، وسقوط بعض أعمدة التوتر المنخفض وتضررها في كل من قريتي بيت عيسي، والمسقس -طريق السد، وأعطال مماثلة في التوتر المنخفض.

وفي محافظة حلب أشارت الإحصائية إلى حدوث أضرار في 6 محولات، تنوعت بين 3 محولات 630 ك.ف.أ، و3 محولات 400 ك.ف.أ، ومحولة واحدة 200 ك.ف.أ، إضافة إلى إلحاق الضرر بـ 200 عمود وقرابة 7 أطنان كبلات وأمراس، وأضرار في القناصل والخطوط في 200 مركز تحويل في المحافظة.

وفي محافظة حماة كانت حصيلة الأضرار الأولية سقوط 5 محولات استطاعة 400 ك.ف.أ، و 4 محولات استطاعة 200 ك.ف.أ واثنتين استطاعة 630 ك.ف.أ، حيث باشرت الورشات أعمال الإصلاح منذ الصباح على شبكتي التوتر المنخفض والمتوسط، إضافة إلى مشاركة آليات الشركة الهندسية بالمساعدة في عمليات الإنقاذ، ورفع الأنقاض في كل من مدينة حماة وبلدة عين الكروم.

بدورها قامت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بتجهيز الدفعة الأولى من المواد والتجهيزات اللازمة لإصلاح الأضرار في المحافظات الأكثر تضرراً، وشملت محولات باستطاعات مختلفة وكابلات وأمراسا.