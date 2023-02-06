الصين تُقدّم احتجاجاً رسمياً للولايات المتحدة على إسقاط المنطاد

بكين – سانا:

قدّم نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ احتجاجاً رسمياً للسفارة الأمريكية لدى بكين، بشأن استخدام الولايات المتحدة القوة لمهاجمة المنطاد الصيني غير المأهول.

ووفقاً لبيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم ونقلته وكالة “شينخوا” فإن شيه جدّد التأكيد على أن دخول المنطاد الصيني إلى المجال الجوي الأمريكي حدث بسبب ظرف قهري لم يكن متوقعاً تماماً بل كان عَرَضياً، وإن خصوصيات وعموميات ما حدث واضحة تماماً، ولا تدع مجالاً للتشويه أو التلطيخ.

وقال شيه: “إن الجانب الأمريكي مع ذلك تجاهل كل هذا، وبالغ في رد فعله بالإصرار على الاستخدام التعسفي للقوة تجاه المنطاد المدني الذي كان في طريقه لمغادرة المجال الجوي الأمريكي، مشيراً إلى أن هذا التصرف انتهك على نحو خطير روح القانون الدولي والممارسات الدولية.

وأضاف: “إن ما فعلته الولايات المتحدة أثر بشدة وقوّض الجهود والتقدم اللذين حققهما الجانبان في استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة منذ أن التقى زعيما البلدين في بالي بإندونيسيا”، معرباً عن بالغ معارضة الصين واحتجاجها على هذا الأمر.

وحثّ شيه الجانب الأمريكي على عدم اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها الإضرار بمصالح الصين، وعدم رفع مستوى التوترات بين البلدين أو توسيعها.

وتابع: “إن الحكومة الصينية تتابع عن كثب تطورات الوضع، وستعمل بحزم على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركة الصينية المعنية، وحماية مصالح الصين وكرامتها، وتحتفظ بحق الرد في هذا الشأن إذا تطلب الأمر”.