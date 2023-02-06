٤٢ وفاة الحصيلة الأولية لضحايا الزلزال في حلب وحماة واللاذقية

دمشق – البعث أون لاين:

بين المركز الوطني للزلازل أنه وقع” زلزال بقوة ٧.٧ درجات عند الساعة ٤و ١٧ شمال لواء اسكندرون”.

وأضاف المركز: وقع “زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية”

كذلك أشار المركز إلى وقوع “أربع هزات بقوة 5 درجات ضربت منطقة اسكندرون”.

من جانبه مراسل “سانا” أشار إلى “انهيار مبنى مؤلف من 8 طوابق في حي الأربعين في مدينة حماة، وأنباء عن وقوع ضحايا”.

أما مراسل “سانا” في اللاذقية فقد أكد “سقوط وتضرر عدد من الأبنية في أحياء الرمل الجنوبي ودمسرخو وعدد من الأحياء في جبلة”.

إلى ذلك بين مدير صحة حلب أنه حدث “انهيار و تضرر في عدد من الأبنية نتيجة الهزة الأرضية، وأنباء عن وقوع ضحايا”.

وأضاف في وقت ٍلاحق: إنه تم “وصول 16 حالة وفاة وعشرات المصابين إلى مشفى الرازي بحلب جراء الزلزال”.

وصرحّ رئيس جامعة طرطوس لمراسلة “سانا” بأنه تم “تأجيل جميع الامتحانات المقررة اليوم في جميع كليات و معاهد جامعة طرطوس إلى موعد يحدّد لاحقا”.

وأكد معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية عن حدوث “42 وفاة و 200 إصابة في حلب وحماة واللاذقية نتيجة الزلزال في حصيلة غير نهائية”.

في حين أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن “إيقاف حركة النقل بالقطارات على كل الخطوط كإجراء احترازي”.