تجمع “اسناد” يطالب الدول العربية بالوقوف إلى جانب سورية بمواجهة كارثة الزلزال
عمان – محمد شريف الجيوسي:
ناشد تجمع تجمع اعلاميون ومثقفون اردنيون من اجل سورية المقاوِمة “اسناد” في رسالة مفتوحة؛ الدول العربية الوقوف إلى جانب سورية في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال.
وتقدم ( إسناد ) من الشعب السوري وقيادته والأسر المكلومة ـ بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، لحصول ضحايا ووفيات بسببه ومعرباً عن تمنياته للجرحى الشفاء العاجل.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية ( في الأردن ) أمين عام حزب البعث العربي التقدمي أن الأحزاب الأردنية مطالبة بالتوقف أمام الكارثة الانسانية التي أصابت القطر العربي السوري
وبين أن سورية تحتاج إلى دعم ومساندة كل الجهات، متوجهاً بالتعزية لسورية.