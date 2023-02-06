تجمع “اسناد” يطالب الدول العربية بالوقوف إلى جانب سورية بمواجهة كارثة الزلزال

عمان – محمد شريف الجيوسي:

ناشد تجمع تجمع اعلاميون ومثقفون اردنيون من اجل سورية المقاوِمة “اسناد” في رسالة مفتوحة؛ الدول العربية الوقوف إلى جانب سورية في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال.

وتقدم ( إسناد ) من الشعب السوري وقيادته والأسر المكلومة ـ بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، لحصول ضحايا ووفيات بسببه ومعرباً عن تمنياته للجرحى الشفاء العاجل.