تجهيز مراكز إيواء لاستقبال العوائل المتضررة

6-فبراير-2023
البعث أون لاين – وائل حميدي:
عقد محافظ دير الزور فاضل نجار اجتماعاً موسعاً ضم لجنة الطوارئ في المحافظة ولجان السلامة الانشائية المركزية والفرعية.
جرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتخذة والواجب اتخاذها للتعامل مع أي طارئ ومن قبل جميع الجهات وفي جميع الوحدات الإدارية.
ووجه السيد المحافظ برفع الجاهزية في القطاعات كافة الى الدرجة القصوى والمباشرة بإجراء حصر للأضرار الناجمة عن ارتدادات الزلزال والقيام بعملية مسح شاملة للمباني وبيان حالتها الفنية والعمل فورا على اخلائها إن كانت تشكل خطرا على السلامة العامة، وتجهيز مراكز إيواء لاستقبال العوائل التي قد تضطر لاخلاء منازلها.
6-فبراير-2023

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