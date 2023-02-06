توليفة فريدة وراء إدمان بعض الأطعمة

6-فبراير-2023

كشفت دراسة جديدة السّبب العلمي الذي يجعل بعض الأشخاص يفرطون في تناول أطعمة مثل رقائق البطاطا والمثلجات  والمقرمشات. ووجد باحثون أنّ هذه الأطعمة يمكن أن تعزز الشّهية عن طريق الجمع بين الملح والدّهون والسّكر، لذا على الأشخاص الذين يحاولون خفض السّعرات الحرارية وفقدان الوزن الحذر من هذه الأطعمة التي تحفّز رغبة الدّماغ في تناول المزيد.

ووفقاً لباحثين من المعاهد الأمريكية للصّحة وجامعة كانساس بالولايات المتحدة، تحفّز الأطعمة شديدة الاستساغة بشكلٍ مصطنع الرّغبة الشّديدة وربّما الإدمان عن طريق تحفيز الشّهية بمزيج من الدّهون والسّكر والملح. وبحسب فريق البحث، فإنّ هذه التّوليفات فريدة من نوعها لأنّها نادراً ما توجد في الأطعمة الكاملة التي تحدث بشكلٍ طبيعي مثل المنتجات أو الحبوب، وغالباً ما تظهر في الأطعمة فائقة المعالجة مثل رقائق البطاطا والبسكويت والكعك والمثلجات التي تجبرنا على الاستمرار في تناول الطّعام وقد تكون مرتبطة بزيادة الوزن والدّهون. ونظر فريق البحث في بيانات من 2700 وجبة تناولها 35 مشاركاً بالغاً في دراسات غذائية سابقة للمعاهد الوطنية للصّحة ـ وفقاً لموجز البحث وجد أنّه كلّما تمّ تضمين المزيد من هذه الأطعمة في الوجبة، كلّما زاد عدد السّعرات الحرارية التي يميل المشاركون إلى تناولها بشكلٍ عام.

وعلى الرّغم من أنّ جاذبية هذه الأطعمة يمكن أن تساعد في تفسير سبب سهولة الإفراط في تناولها، إلّا أنّ الباحثين لا يزالون لا يفهمون هذه الظاهرة تماماً.

6-فبراير-2023

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