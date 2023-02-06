حزب الله يعبر عن تضامنه مع سورية جراء الزلزال

بيروت – سانا:

أعرب حزب الله عن تضامنه وتعاطفه مع الشعب السوري في المصاب الكبير الذي سببه الزلزال المدمر الذي ضرب سورية فجر اليوم، وأدى إلى سقوط ضحايا وجرحى.

ودعا حزب الله في بيان كل الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإنسانية إلى المبادرة الفورية بتقديم يد العون والمساعدة بكل المجالات الممكنة، لإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض، وإسعاف الجرحى، وانتشال الضحايا، وإيواء المتضررين، ووضع كل الإمكانات المتاحة للتخفيف من معاناتهم والظروف الصعبة الناجمة عن هذه الكارثة.