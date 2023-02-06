“درعا” ترسل قافلة آليات مؤازرة للمحافظات المنكوبة

درعا – دعاء الرفاعي

انطلقت قافلة من الآليات الهندسية من محافظة درعا إلى المحافظات المنكوبة لمؤازرتها بما أصابها من تداعيات الزلزال، إذ بيّن أمين عام محافظة درعا محمد خير أبو زيد أنه تم إرسال آليات وتركسات وشاحنات من المحافظة إلى محافظات ” حلب – اللاذقية- حماة”.

وأشار أبو زيد إلى استمرار التنسيق والتواصل مع وزارة الإدارة المحلية وكذلك التنسيق مع مختلف الجهات المعنية من فوج إطفاء ودفاع مدني ومديرية الخدمات الفنية وكل الجهات الخاصة التي تملك آليات تساعد في انتشال جثث الضحايا وإزالة الركام في المناطق والمحافظات التي تعرضت للزلزال المدمر، وأن المحافظة جهزت فريق استجابة مع كوادره برفقة 3 سيارات إسعاف مع طاقم كامل، وثلاثة مجموعات من فوج الإطفاء وفرقة غطاسين ومجموعتي إنقاذ وأدوية وشاحنات كبيرة محملة بـ3000 حرام و800 فرشة.

ولفت أبو زيد إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير تحسباً لأي طارئ من المحتمل حدوثه.