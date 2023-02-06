رئيس الإمارات يوجه بإرسال فريق إنقاذ وإمدادات عاجلة إلى المتضررين من الزلزال في سورية

أبو ظبي – سانا:

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عزمها إنشاء مستشفى ميداني، وإرسال فريق بحث وإنقاذ وإمدادات إغاثية إلى سورية لمساعدتها على تجاوز تداعيات الزلزال اليوم.

وقالت وكالة أنباء الإمارات: إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وجه بإنشاء مستشفى ميداني، وإرسال فريق بحث وإنقاذ، إضافة إلى إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في الجمهورية العربية السورية الشقيقة بهدف مساعدة الأسر في المناطق الأكثر تأثراً بتداعيات الزلزال.

وأضافت الوكالة: إن هذه الإمدادات تأتي في إطار العلاقات التي تجمع الإمارات العربية المتحدة مع سورية، وضمن الدور الإنساني الذي تقوم به في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة.