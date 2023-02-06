قيادة الحزب: تشكيل مجموعات عمل من الكوادر للمؤازرة على مدار الساعة

دمشق – البعث:

أكدت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي على مشاركة الحزب بقياداته وقواعده في مواجهة آثار الزلزال الذي شهدته بعض المحافظات، والوقوف مع المواطنين المتضررين وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لهم.

وشددت القيادة في اجتماع مخصص لمواجهة آثار الكارثة عقدته صباح اليوم على دور الحزب في جميع أنحاء القطر، وخاصةً في المحافظات التي تعرضت للزلزال، في الإسهام بمعالجة نتائج هذا الزلزال بكل الإمكانيات المتوافرة.

ووجهت القيادة فروع الحزب في المحافظات المتضرّرة بإيقاف كافة أعمال ونشاطات الحزب بما فيها مؤتمرات الفرق، وتشكيل مجموعات عمل مستنفرة على مدار الساعة من القيادات والقواعد الحزبية بحيث تكون المهام واضحة ومحددة في إطار مؤازرة المواطنين وتقديم جميع أنواع المساعدة والدعم لهم.

وأكدت القيادة على أن تكون خطط العمل واضحة وقابلة لقياس النتائج على الأرض، وشدّدت على أن تكون المؤازرة متعدّدة الجوانب، بما في ذلك الإسهام بمؤازرة فرق الدفاع المدني بانتشال الضحايا من تحت الأنقاض والتبرع بالدم وإيواء المتضرّرين وتقديم كافة مقرات الحزب بما فيها مدارس الإعداد الحزبي الفرعية كمراكز إيواء للمتضرّرين من الكارثة وتقديم جميع أنواع المساعدة الممكنة لهم.

كذلك وجهت القيادة الفروع في المحافظات الأخرى بوضع خطط مؤازرة حسب إمكاناتهم وبالتنسيق المباشر والمستمر مع قيادات فروع المحافظات المتضررة لمعرفة حاجاتهم وإمكانيات تلبيتها.