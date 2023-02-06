لا قرار لتعطيل المدارس و”التربية” متساهلة لهذا اليوم

6-فبراير-2023

 

البعث أون لاين – علي حسون:

أكد وزير التربية الدكتور دارم طباع أنه لا يوجد أي قرار لتعطيل المدارس ولكن وزارة التربية ستكون متساهلة لهذا اليوم نظراً الظروف الجوية والهزات الأرضية التي ضربت أغلب المحافظات، معتبرا في تصريح خاص للبعث ميديا أن إرسال الطلاب والتلاميذ إلى المدرسة عائد لتقدير أولياء الامور لاسيما أنه لا يوجد امتحانات.
وبالنسبة للمحافظات التي تشهد ظروف جوية وثلوج بين وزير التربية أن قرار تعطيل المدارس في هذه المناطق يعود لتقدير مديري التربية.

6-فبراير-2023

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