محافظة دمشق والشؤون الاجتماعية ترسل قافلتي مساعدات لحلب واللاذقية

عقد اجتماع في مبنى محافظة دمشق ضم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والشؤون الاجتماعية المحامي قيس رمضان ومدراء الشؤون الاجتماعية والعمل دالين فهد ومحروقات دمشق المهندس أيمن حسن والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة و رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية سارية السيروان وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمة الهلال العربي السوري فرع دمشق تم خلاله التنسيق لتجهيز قافلتي مساعدات إنسانية وغذائية وطبية وسلل غذائية لارسالها إلى محافظتي حلب واللاذقية صباح غد.