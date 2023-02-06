معرض “النور”.. رسم الأمل بأيدي المواهب الشابة الواعدة

طرطوس – محمد محمود

افتُتح في صالة المعارض التابعة لاتحاد الفنانين التشكيليين في طرطوس معرض “النور” للمواهب الشابة في مجالات الرسم والموسيقا والقصة والشعر الذي دعا إليه اتحاد الكتّاب العرب واتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس بالتعاون مع مديرية ثقافة طرطوس (فريق مهارات الحياة)، ضمّ مجموعة من الأعمال الفنية المنوعة لمواهب شابة عبّرت عن أمل بشباب واعد يسلك خطا الفن والثقافة والمعرفة.

المشاركون من الشباب أكدوا لـ “البعث” أن عرض أعمالهم اليوم يمنحهم حافزاً كبيراً للعطاء والاستمرارية، وأن الفن رسالة نبيلة من الجميل أن تنتقل وتتابع وتجد من يدعمها.

سعاد محمد، رئيسة فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في طرطوس، أوضحت أن المعرض جاء تتويجاً لجهود وأعمال الفنانين التشكيليين بعمر الشباب ودعمهم عبر استقبال لوحاتهم وعرضها في الصالة التابعة للاتحاد، ومن المهمّ جداً متابعة العمل الفني والموهبة لدى هؤلاء، فالفن رسالة نبيلة وهم سيسهمون مستقبلاً ببناء مجتمعهم بهذه الأعمال، وسنعمل بدورنا على تسليط الضوء على فنهم من خلال المراكز التي تقوم بتدريس مادة الرسم وتبني نتاجهم الفني وعرضه.

وبيّنت نور حسين (فنانة تشكيلية) أن المشاركة في المعرض كانت عبر خمس فتيات شابات وضعت كلّ فتاة منهن أسلوبها الخاص، كما تمت المشاركة بعدد من اللوحات الأخرى لبعض الأطفال، روحهم موجودة بأعمالهم.

من جهتها، بيّنت منى أسعد رئيسة فريق “مهارات الحياة” التابع لوزارة الثقافة أن الفريق بدأ من العام ٢٠١٢ بدعم المواهب الشابة والتشاركية بين المؤسسات الثقافية، ونحن نعمل اليوم على صقل هذه المهارات، حيث بدئ العمل منذ العام ٢٠١٢ مع هؤلاء الشبان ليقدموا إبداعهم، ويتمّ متابعتهم وتوجيههم من قبل مختصين بالعزف والموسيقا ويشاركوا ضمن المعرض بالعزف والغناء.

ديانا سعد، المسؤولة في فريق “مهارات الحياة”، أكدت أن العمل كان يتمّ أحياناً مع بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بغية دعمهم النفسي، ومشاركتهم وتنمية مواهبهم الموجودة أيضاً ودعمها.

بدورها بيّنت لينا حمدان، عضو اتحاد الكتاب العرب ورئيسة لجنة القراءة والكتابة للمواهب الشابة، أهمية الجمع بين الأطفال الذين نتابعهم كاتحاد كتّاب مع غيرهم من الموهوبين، وهذه الأعمال الفنية اليوم التي يتمّ عرضها تؤكد وجود مواهب واعدة للمستقبل يجب العمل على تنميتها ورعايتها.