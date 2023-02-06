نصائح للتّخفيف من أضرار الهزّة الأرضية

كثرت في السّنوات الأخيرات الهزّات الأرضية والزّلازل، بعض النّاس لا يشعرون فيها، والبعض الآخر لا يعرف كيف يتصّرف ويصاب بالهلع وإن كانت بدرجة خفيفة. لكن هناك بعض الخطوات التي يجب اتّباعها لنحمي أنفسنا، ونخفف من أضرارها.

وبحسب موقع منظمة الصّحة العالمية، لابدّ من المحافظة على الهدوء وعدم الرّكض إذا كنّا نسير، والابتعاد عن الأشياء التي يمكن أن تقع علينا مثل الأشجار والكابلات الكهربائية.

وفي حال كنّا نقود سيارتنا فلا بدّ من الابتعاد عن الجسور، وركنها في منطقة آمنة، والبقاء داخلها حتّى انتهاء الهزّة.

وفي حال كنّا داخل المنزل، علينا الانخفاض أرضاً والاحتماء بساتر كالمنضدة ونغطّي الوجه والرّأس بالذّراعين، كذلك الابتعاد عن الزّجاج والنّوافذ والجدران، وأي شيء قد يسقط.

أمّا بعد انتهاء الهزّة، وقبيل الدّخول إلى المنزل، علينا تفتيش هيكل المنزل، وطلب المساعدة إذا كان هناك جرحى، وعدم استخدام المصاعد أو الدّرج إذا كان في حالة سيئة، وتجنب الكابلات الكهربائية، وإذا شممنا رائحة غاز يجب ألّا نشعل أعواد الثّقاب أو المصابيح تجنّباً لحدوث الحرائق.

وبعد دخول المنزل يجب تنظيف السّوائل المسكوبة مثل الأدوية أو المواد القابلة للاشتعال أو السّمية واستخدم الهاتف فقط للإبلاغ عن حالة الطوارئ، واستخدم المحطّات الإذاعية للمعلومات الرّسمية، وفتح الخزائن أو الرّفوف بحذر لأنّ الأجسام التي بداخلها قد تسقط.

ويبقى الاحتمال الأكثر صعوبة علىينا جميعاً هو الوجود تحت حطام، وهنا ينصح بعدم إشعال عيدان الثّقاب أو التّجوّل في الغبار وركله،

كما يجب تغطية الفم بمنديل أو السترة التي نرتديها والطّرق على أنبوب أو حائط حتّى يستطيع رجال الإنقاذ تحديد المكان، أو الصّراخ إن كان بالإمكان مع التّنويه بأنّه قد يؤدّي إلى استنشاق كميات كبيرة وخطرة من الغبار.