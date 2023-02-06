هزة أرضية ثانية ضربت مدينة الحسكة ظهراً دون أي أضرار

6-فبراير-2023
الحسكة – إسماعيل مطر:
ضربت هزة أرضية مدينة الحسكة عند الساعة الواحدة والنصف ظهر وشعر بها أهالي المدينة والأحياء المجاورة لها حيث استمرت قرابة ثلاثين ثانية دون أن تلحق أضراراً بشرية أو مادية، وهرع الساكنون والعاملون في الدوائر الحكومية في الأبنية الطابقية إلى الشوارع.
من جهة ثانية عقد الدكتور محمد لؤي صيوح محافظ الحسكة اجتماعاً موسعاً مع عدد من الدوائر الخدمية ولا سيما في ظل الهزة الأرضية التي ضربت مدينة الحسكة، مؤكداً على ضرورة جهوزية دوائر الصحة والدفاع المدني والخدمات الفنية ومجلس المدينة وشركة الكهرباء لأي طارئ يحدث.
ووجه المحافظ تلك الدوائر إلى الاستنفار الكامل وعلى مدار الساعة مع طواقم غرف الطوارئ.
6-فبراير-2023

مقالات ذات صلة

إغلاق عدد من محطات الوقود في حماة بمخالفات الاتجار غير المشروع

8-ديسمبر-2022

لجنة شعبية مصرية تدين العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية

27-أبريل-2022

إيران تربط بين الاعتداء على مراكزها الدبلوماسية بأوروبا ودعم الغرب لأعمال الشغب

8-أكتوبر-2022

فريق سوري يتصدر مسابقة“ألبرتو كوتو”للحساب الذهني

11-يونيو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى