هزة أرضية ثانية ضربت مدينة الحسكة ظهراً دون أي أضرار

الحسكة – إسماعيل مطر:

ضربت هزة أرضية مدينة الحسكة عند الساعة الواحدة والنصف ظهر وشعر بها أهالي المدينة والأحياء المجاورة لها حيث استمرت قرابة ثلاثين ثانية دون أن تلحق أضراراً بشرية أو مادية، وهرع الساكنون والعاملون في الدوائر الحكومية في الأبنية الطابقية إلى الشوارع.

من جهة ثانية عقد الدكتور محمد لؤي صيوح محافظ الحسكة اجتماعاً موسعاً مع عدد من الدوائر الخدمية ولا سيما في ظل الهزة الأرضية التي ضربت مدينة الحسكة، مؤكداً على ضرورة جهوزية دوائر الصحة والدفاع المدني والخدمات الفنية ومجلس المدينة وشركة الكهرباء لأي طارئ يحدث.

ووجه المحافظ تلك الدوائر إلى الاستنفار الكامل وعلى مدار الساعة مع طواقم غرف الطوارئ.