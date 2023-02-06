وزير الزراعة: الحكومة تدعم مستلزمات الانتاج وتسعيرها يتم بدعم كبير وليس وفق الاسعار الرائجة

البعث أون لاين – رحاب رجب:

أكد السيد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن الحكومة ووزارة الزراعة يعملان بشكل متواصل على تأمين ودعم مستلزمات الإنتاج للمحاصيل الزراعية.

وأضاف: إنه تم توفير الخدمات الأساسية بشكل عادل، وقامت الوزارة على تأمين عقد مقايضة لتأمين 30 ألف طن من سماد اليوريا بعد العديد من المباحثات وتم توريد الشحنة الأولى بحوالي 7500 طن تم توزيعها، وهناك مباحثات مع إيران لتوريد 30 الف طن من سماد اليوريا بالمقايضة على ان يتم تأمينها قبل نهاية شهر شباط الحالي.

كذلك استلم المصرف الزراعي من معمل الأسمدة في حمص كمية 8800 طن من الكميات التي قام بتصنيعها، ولدى المصرف الزراعي التعليمات الخاصة في بيع انتاج المعمل أولا وحسب النسبة المتفق عليها وتسليم الكميات وفق اشتراطات رسمية.

وبين الوزير أن أسعار سماد الآزوت تم تسعيره بـ ٣ ملايين ليرة للطن في حين يباع بالسعر الرائج ٦ ملايين اي هناك دعم ٥٠٪؜ بقيمة السماد، كما أن السماد الفوسفاتي تم تسعيره بـ 2 مليون ل.س بدعم ٢٥٪؜.

ونوه الوزير بأن الوزارة تولي أيضا موضوع تأمين المازوت أولوية وخاصة خلال فترة الزراعة، وتم تأمين كميات جيدة بعد أن تم تنظيم توزيع المازوت الزراعي على الفلاحين عبر آلية موحدة ستكون نتائجها مضمونة ومريحة، واقترحت الوزارة السماح للقطاع الزراعي بالحصول على المازوت بالسعر الحر ورفع نسبة مخصصات بيع المازوت الحر الى 25 % . وبخصوص البذار فقد تم تأمين 100 ألف طن جاهزة للتوزيع وتم استلام كميات كبيرة من الفلاحين، وبأسعار تقل بكثير عن أسعار السوق، حيث باعت المؤسسة اعلاف النخالة بـ 800 ليرة وأعلاف حلوب كبسول بـ 1615 ليرة والذرة الصفراء المحلية بـ 2500 ليرة وكبسة القطن بـ 2700 ليرة أعلاف كسبة فول الصويا تبيعه المؤسسة بـ 4 آلاف ليرة، لكل كيلو وبأسعار تقل عن السعر الرائج في الأسواق