إعلاميو درعا ينظمون حملة تبرع بالدم لضحايا الزلزال

7-فبراير-2023

درعا – دعاء الرفاعي

نظم إعلاميو محافظة درعا حملة تبرع بالدم نصرة لجرحى الزلزال الذي تعرضت له محافظات حلب وحماه واللاذقية، وشارك بالحملة جميع الجهات الإعلامية العاملة في المحافظة.

وبين الصحفي هيثم العلي أهمية هذه الحملة التي تأتي في ظل ظروف إنسانية صعبة تعيشها المحافظات المنكوبة، ققطرة دم تساهم في إنقاذ إنسان، وهو أقل مايمكن تقديمه في هذا الوقت.

المراسلة مرح المقداد بينت أهمية التعاضد والتكاتف بين السوريين كجسد واحد في مواجهة هذا المصاب الجلل وأشارت إلى أهمية رفع العقوبات المشددة على سورية التي تعرقل من وصول المساعدات الإنسانية للأهالي المتضررين.

المراسل فراس الأحمد أكد وقوف كل أهالي المحافظة جنباً إلى جنب مع الأهالي المتضررين من الكارثة والحدث الجلل الذي أصاب السوريين كل السوريين، مطالباً برفع العقوبات الظالمة على سورية.

شاركت في الحملة عدة منظمات أهلية ومجتمعية، حيث بينت عنود الخليل أن مشاركتهم اليوم في حملة التبرع بالدم تأتي من واجب وطني وإنساني ومن مبدأ التعاضد والتكاتف بين السوريين.

7-فبراير-2023

مقالات ذات صلة

حلب الشهباء.. هنيئاً لأبنائك هذه الصفحات الناصعة من الصمود والمقاومة

25-ديسمبر-2019

فعاليات السويداء: خيارنا الوفاء للرئيس الأسد

10-مايو-2021

عملة نادرة

27-فبراير-2018

حرائقُ غاباتنا.. إلى متى؟!

7-أغسطس-2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى