إعلاميو درعا ينظمون حملة تبرع بالدم لضحايا الزلزال

درعا – دعاء الرفاعي

نظم إعلاميو محافظة درعا حملة تبرع بالدم نصرة لجرحى الزلزال الذي تعرضت له محافظات حلب وحماه واللاذقية، وشارك بالحملة جميع الجهات الإعلامية العاملة في المحافظة.

وبين الصحفي هيثم العلي أهمية هذه الحملة التي تأتي في ظل ظروف إنسانية صعبة تعيشها المحافظات المنكوبة، ققطرة دم تساهم في إنقاذ إنسان، وهو أقل مايمكن تقديمه في هذا الوقت.

المراسلة مرح المقداد بينت أهمية التعاضد والتكاتف بين السوريين كجسد واحد في مواجهة هذا المصاب الجلل وأشارت إلى أهمية رفع العقوبات المشددة على سورية التي تعرقل من وصول المساعدات الإنسانية للأهالي المتضررين.

المراسل فراس الأحمد أكد وقوف كل أهالي المحافظة جنباً إلى جنب مع الأهالي المتضررين من الكارثة والحدث الجلل الذي أصاب السوريين كل السوريين، مطالباً برفع العقوبات الظالمة على سورية.

شاركت في الحملة عدة منظمات أهلية ومجتمعية، حيث بينت عنود الخليل أن مشاركتهم اليوم في حملة التبرع بالدم تأتي من واجب وطني وإنساني ومن مبدأ التعاضد والتكاتف بين السوريين.