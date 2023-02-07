ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في حماة إلى 49 وفاة و67 إصابة

وأوضح مدير صحة حماة الدكتور جهاد عابورة أن مشفى حماة الوطني استقبل 41 حالة وفاة و30 إصابة من مركز المدينة والقرى القريبة منها، فيما استقبل مشفى السقيلبية الوطني بمنطقة الغاب 8 حالات وفاة و37 إصابة، مبيناً أنه توجد 6 إصابات تم نقلها إلى مشاف خاصة، ولكنها بسيطة وتم تخريج معظمها.

ولفت إلى أن المشافي العامة والهيئات المستقلة والمناطق الصحية لا تزال في حالة استنفار قصوى لاستقبال جميع المصابين، وتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لهم.

يذكر أن العدد الأكبر من ضحايا الزلزال في حماة نتج عن انهيار مبنى سكني في حي الأربعين مؤلف من 8 طوابق، كان يقطنه أكثر من 100 شخص ولا تزال فرق الإنقاذ والطواقم الإسعافية حتى اللحظة تزيل أنقاض المبنى الذي سوي بالأرض جراء الزلزال، وتعمل على انتشال الضحايا والعالقين تحته بحثا عن ناجين.