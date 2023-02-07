الحملة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سورية: ندعو شرفاء وأحرار العالم للإسراع بمد يد العون للشعب السوري

وجاء في النداء الصادر ضمن بيان عن الحملة: “إلى شرفاء أمتنا وإلى أحرار العالم، سورية بأمس الحاجة اليوم إلى رفع الحصار الغربي الجائر عليها كي تصلها المساعدات والإغاثة، فضلاً عن ضرورة تحرير ثرواتها الطبيعية من النفط والقمح برفع يد الأمريكان وحلفائهم عنها، وخاصةً بعد هذه الكارثة الطبيعية المرعبة التي أصابتها جراء الزلزال المدمر وارتداداته وتداعياته”.

وأضافت الحملة: “إن الشعب السوري يعاني الأمرين من الوضع الاقتصادي الصعب والكوارث الطبيعية جراء الزلازل المدمر وأجواء البرودة القاسية، إضافة إلى نقص حاد بالوقود”، وتابعت الحملة: “إننا ندعو كل المنظمات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية وكل القوى والاتحادات والجمعيات إلى الإسراع في تقديم العون للشعب السوري الذي ما بخل يوماً في مدّ يد العون عربياً كان أم غير عربي”.

وفي الأردن أهاب رئيس جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية الأكاديمي والأسير المحرر الدكتور عزمي منصور بحكومة بلاده وكل الحكومات العربية وبكل مؤسسات المجتمع المدني وبكل عربي حر شريف لأن يهب لتقديم يد العون لسورية بعد الزلزال المدمر.

ودعا منصور إلى رفع الحصار الجائر على سورية، معرباً عن أحر التعازي للشعب السوري بضحايا الزلزال، متمنياً الشفاء للجرحى.