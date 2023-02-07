الرئيس الأسد يتلقى اتصالات من رؤساء وزعماء الدول الشقيقة والصديقة يؤكدون فيها وقوفهم إلى جانب سورية

الرئيس الأسد يتلقى اتصالات من رؤساء وزعماء الدول الشقيقة والصديقة يؤكدون فيها وقوفهم إلى جانب سورية

دمشق – سانا:

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد لليوم التالي على التوالي مجموعة من الاتصالات من قادة ورؤساء وزعماء وملوك الدول الشقيقة والصديقة الذين أعربوا عن تعازيهم لسورية حكومة وشعباً بمصابها الجلل، مؤكدين استعداد بلادهم لمدّ يد العون لشعبها في محنته رغم الحصار والإجراءات القسرية الغربية المفروضة عليها.

وفي السياق، أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب سورية في المحنة التي تتعرض لها إثر الزلزال المدمر، معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة لجميع السوريين ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وخلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الأسد ظهر اليوم، اعتبر الرئيس الإيراني أنه من منطلق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين ومن منطلق المبادئ الإنسانية، فإنه لا يمكن لإيران إلاّ أن تتضامن مع الشعب السوري في هذه الظروف القاهرة، وتفعل كلّ ما من شأنه التخفيف من آثار هذه المحنة ومساندة جهود الحكومة السورية الحثيثة في هذا الإطار. بدوره تقدم الرئيس الأسد بالشكر لإيران حكومةً وشعباً على إرسالها للمساعدات لدعم جهود الحكومة السورية في عمليات الإنقاذ والإغاثة للمتضررين من الزلزال.

كذلك تلقى الرئيس الأسد صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عُمان أعرب خلاله عن تضامنه والشعب العُماني الشقيق مع الشعب السوري إبان كارثة الزلزال المدمر، موجهاً خالص التعازي للرئيس الأسد وللسوريين عموماً ولعائلات وذوي الضحايا خاصةً، ومتمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

وأكّد جلالته أنّ سلطنة عُمان ستقف مع سورية في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة، وستقوم بإرسال مساعدات عاجلة لدعم ما تقوم به الحكومة السورية من جهود لتجاوز آثار هذه الكارثة وإغاثة المتضررين منها.

من جهته، تقدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأسد بعد ظهر اليوم بخالص التعازي لسيادته وللشعب السوري بضحايا الزلزال الذي تعرضت له سورية، مؤكداً تضامن الجزائر ووقوفها مع سورية واستعدادها التام للاستمرار في تقديم كل مجهود من شأنه التخفيف من حدة هذه المأساة الأليمة وآثارها.

وشكر الرئيس الأسد الجزائر حكومةً وشعباً على ما قدّمته من إرسال فرق الحماية المدنية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، وطائرات المساعدات الإنسانية، للمساهمة في إغاثة أهالي المناطق المتضررة.

وتلقى أيضاً الرئيس الأسد اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد فيه تضامن مصر مع سورية وشعبها الشقيق، وحرصها على تقديم العون لمساعدة الشعب السوري على تجاوز هذا المصاب الأليم.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص التعازي بسقوط المئات من الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

من جانبه، تقدّم الرئيس الأسد بالشكر على هذا الموقف من جمهورية مصر العربية والذي يعبر عن العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.