الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً من ملك البحرين يعزيه بضحايا الزلزال

كذلك تلقى الرئيس الأسد برقية تعزية ومواساة بضحايا الزلزال من رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية.

وقال هنية في البرقية: “ببالغ الحزن والأسى، مع أخلص مشاعر التضامن والمواساة والتسليم المطلق بقضاء الله وقدره، فقد تلقينا في حركة حماس، وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده نبأ فاجعة الزلزال المدمر الذي وقع فجر اليوم شمال البلاد، وارتداداته التي وصلت حتى العاصمة دمشق، وما خلفه من آثار كارثية أودت بحياة الكثير من الأرواح، والخسائر المادية والبشرية الفظيعة، بالتزامن مع الأحوال الجوية الشديدة”.

وأضاف هنية: “إننا في حركة حماس إذ نتقدم لسيادتكم بالتعزية والمواساة، لنعلن عن كامل تضامننا ووقوفنا ووقوف شعبنا الفلسطيني بجانبكم وجانب الشعب السوري الشقيق الذي عبر عن أصالته العروبية والإسلامية بوقوفه ودعمه الدائم والمستمر لشعبنا في الماضي والحاضر”.

وأعرب هنية عن أمله من كل الهيئات والجهات الإغاثية والدولية للمبادرة العاجلة وتقديم المساعدة اللازمة لإغاثة وإنقاذ المكلومين والتخفيف من آثار الزلزال.

وضمّن هنية برقيته أصدق المشاعر والتعزية والمواساة إلى أسر الضحايا والجرحى والمصابين، وإلى الشعب السوري عامة، سائلاً الله تعالى أن يعينهم على تجاوز هذه الكارثة والحدّ من آثارها، وأن يرحم الضحايا، ويعجل بشفاء الجرحى والمصابين، وإنقاذ المفقودين، وأن يحفظ سورية وأهلها ويسلمها من كل سوء ومكروه.