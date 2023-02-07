الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد يعزيه بضحايا الزلزال

7-فبراير-2023

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عُمان أعرب خلاله عن تضامنه والشعب العُماني الشقيق مع الشعب السوري جرّاء كارثة الزلزال المدمر، موجهاً خالص التعازي للرئيس الأسد وللسوريين عموماً ولعائلات وذوي الضحايا خاصةً، ومتمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

وأكّد جلالته أنّ سلطنة عُمان ستقف مع سورية في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة، وستقوم بإرسال مساعدات عاجلة لدعم ما تقوم به الحكومة السورية من جهود لتجاوز آثار هذه الكارثة وإغاثة المتضررين منها.

7-فبراير-2023

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