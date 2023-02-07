الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد يعزيه بضحايا الزلزال

وأكّد جلالته أنّ سلطنة عُمان ستقف مع سورية في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة، وستقوم بإرسال مساعدات عاجلة لدعم ما تقوم به الحكومة السورية من جهود لتجاوز آثار هذه الكارثة وإغاثة المتضررين منها.