السفارتان السوريتان في بيلاروس وفرنسا تدعوان أبناء الجالية لمساعدة متضرري الزلزال

مينسك – باريس – سانا:

دعت السفارتان السوريتان في بيلاروس وفرنسا أبناء جاليتنا والفعاليات الاغترابية إلى التبرّع، لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي أسفر عن مئات الضحايا.

وقالت السفارة السورية في بيلاروس خلال بيان: نظراً للوضع الكارثي الذي يعيشه بلدنا نتيجة الزلزال المدمّر، وفي إطار خطة التحرّك والاستنفار الطارئة التي وضعتها الحكومة، لحشد جميع الإمكانات لمواجهة تداعيات الزلزال، تدعو السفارة في مينسك المواطنين المقيمين في بيلاروس إلى المشاركة والتضامن مع أهلهم في سورية، ومدّ يد العون لهم، لمواساتهم والتخفيف من معاناتهم، وذلك من خلال المساهمة والمبادرة إلى التبرّع في مبنى السفارة في مينسك.

كذلك أعلنت السفارة في فرنسا عن تنظيم حملة لجمع التبرّعات، تضامناً مع المتضرّرين إثر الزلزال، وأهابت بكل المغتربين والفعاليات الاغترابية للمشاركة في هذه الحملة للمساهمة في تخفيف تداعيات الزلزال.

ودعت السفارة الراغبين بالمشاركة في الحملة إلى زيارة القسم القنصلي فيها طوال أيام الأسبوع.