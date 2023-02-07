القضاء على أكثر من 300 جندي أوكراني وتدمير مستودعات أسلحة

موسكو – تقارير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوات الجيش الروسي قضت على أكثر من 300 جندي أوكراني ودمّرت مستودعات أسلحة وأسقطت 9 طائرات مسيرة خلال العمليات القتالية ليوم أمس.

وجاء في بيان الوزارة أيضاً: إن الطيران الروسي قصف مراكز تجمّع القوات الأوكرانية وانتشار الآليات العسكرية في مناطق بمقاطعة خاركوف، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 50 جندياً، وتدمير عدد من الآليات وكذلك مدفعية.

وفي اتجاه محور كراسنو ليمان تم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني، وتدمير مستودع لقذائف المدفعية.

أما في اتجاه محور دونيتسك فقد أسفرت العمليات الهجومية التي تشنّها القوات الروسية عن مقتل أكثر من 90 جندياً أوكرانياً.

وفي محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه لقي أكثر من 80 جندياً أوكرانياً مصرعهم، وتم تدمير 4 مستودعات للأسلحة والذخيرة وعدد من المدافع.

وفي محور خيرسون نتيجة قصف القوات الروسية لتجمّع للقوات الأوكرانية تم القضاء على نحو 20 جندياً وتدمير مستودع للذخيرة.

ووفق البيان أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم الماضي 9 طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية، وتم اعتراض 7 صواريخ من نوع (هيمارس) و(أوراغان).

إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نجاح العمليات الهجومية للقوات الروسية في مدينتي أوغليدار وأرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الفيديو اليوم في وزارة الدفاع الروسية: إن العمليات العسكرية تتطوّر حالياً بنجاح في منطقتي أوغليدار وأرتيموفسك، مضيفاً: تم تحرير كل من بلدات سوليدار وكليشييفكا وبودغورنوي وكراسنوبوليه وبلاغوداتنوي ولوبكوفي، وكذلك نيكولايفكا نتيجة العمليات الهجومية للقوات الروسية على محوري دونيتسك وزابوروجيه.

وأشار شويغو إلى أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الشهر الفائت بلغت أكثر من 6500 جندي، إضافة إلى 26 طائرة و7 مروحيات و208 مسيرات و341 دبابة ومركبة قتالية مصفحة و40 راجمة صواريخ، وعلى الرغم من المساعدات العسكرية غير المسبوقة من الدول الغربية يتكبّد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة.

من جهة ثانية، قُتلت امرأة وأصيب شخصان بجروح نتيجة قصف لقوات نظام كييف، استهدف مدينة دونيتسك وضواحيها خلال الساعات الماضية.

وأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، حسبما نقل عنه موقع روسيا اليوم، أنه خلال اليوم الماضي قصفت القوات الأوكرانية مدن الجمهورية 18 مرة، مضيفاً: إن هذه القوات أطلقت 97 قذيفة وصاروخاً واستخدمت خلال القصف راجمات صواريخ متعدّدة ومدفعية من عيار 155 مم.

وأشار المكتب إلى أنه تم تسجيل ما مجموعه 18 هجوماً على مدينة دونيتسك ومدن غورلوفكا، وشيروكايا بالكا، وماكيفكا، وياسينوفاتايا، حيث أسفر القصف عن مقتل امرأة وإصابة مدنيين اثنين أحدهما طفل بينما تضرّرت عشرة مبان سكنية وأربع منشآت بنية تحتية مدنية.

وخلال اليوم السابق تم تسجيل 25 هجوماً للقوات الأوكرانية على أراضي الجمهورية.

أمنياً، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تفكيك خلية تابعة لمنظمة “كتيبة التوحيد والجهاد” الإرهابية المحظورة في روسيا الاتحادية.

ونقلت سبوتنيك عن الجهاز قوله في بيان اليوم: “تم القبض على 4 من عناصر الخلية كانوا ينشطون في تجنيد ونقل إرهابيين إلى سورية، وموّلوا أعضاء في تنظيم إرهابي، وطالبوا بارتكاب جرائم ضد المواطنين الروس”.

وأشار البيان إلى أنه تمّت مصادرة أشرطة فيديو دعائية للتنظيم، وكذلك وسائل اتصال ووسائط إلكترونية وبطاقات مصرفية، كما تم فتح قضية جنائية بحق أعضاء الخلية.

وصنّفت ما تسمّى “كتيبة التوحيد والجهاد” التي كانت وراء تفجير مترو سانت بطرسبورغ في شهر نيسان عام 2017 منظمة إرهابية في روسيا منذ عام 2019.