انتشال ثلاثة أشخاص من تحت الأنقاض على قيد الحياة

7-فبراير-2023

استطاعت الفرق الطبية اليوم انتشال ثلاثة أشخاص من تحت الأنقاض على قيد الحياة في محافظتي حلب واللاذقية، وتم نقلهم إلى المشافي لتلقي الخدمة الصحية العاجلة، وذلك وفق مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا.

وأوضح الدكتور حسابا أن العمل مستمر منذ أكثر من 40 ساعة لانتشال الضحايا، وإنقاذ أكبر عدد ممكن من المواطنين مع فرق الاستجابة من مختلف الجهات، مشيراً إلى أنه يمكن انتشال ضحايا على قيد الحياة والأمر يتعلق بالمكان الذي توجد به الضحية.

وأكد الدكتور حسابا أنه يتم العمل بشكل مكثف مع استنفار العناصر الصحية من مختلف المحافظات والفرق التطوعية والطبية، والتوجه نحو المحافظات المتضررة لتقديم الخدمات الصحية العلاجية، عبر التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة ومديريات الصحة لإجلاء الإصابات والجثامين ونقلها إلى الطبابة الشرعية.

 

7-فبراير-2023

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