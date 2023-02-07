بتكليف من الرئيس الأسد… وزير الدفاع يطّلع على أعمال الإنقاذ بحلب

حلب – سانا:

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد، قام وزير الدفاع العماد علي محمود عباس بجولة على عدد من المواقع المتضرّرة نتيجة الزلزال المدمّر الذي تعرّضت له مدينة حلب.

واطّلع العماد عباس على أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض في عدد من أحياء المدينة، التي تتم بمشاركة جميع الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة إلى جانب وحدات الجيش العربي السوري، واستمع إلى العديد من الأهالي الذين تضرّرت منازلهم، وأوعز إلى المعنيين باستمرار الاستجابة إلى الحالة الطارئة، بالتنسيق مع الجهات المحلية والفرق الميدانية لتقييم الأضرار، وتلبية احتياجات المواطنين، ترجمة لتوجيهات الرئيس الأسد.

وكان العماد عباس التقى في مبنى المحافظة اللجنة الفرعية للإغاثة، حيث أكد أهمية تسخير كل الإمكانات لدى الجهات الحكومية والأهلية للاستمرار في تخفيف الأضرار ومعالجتها حرصاً على سلامة المواطنين، وضرورة توخّي الحذر والدقة في عمليات الإنقاذ، وإيصال المساعدات إلى المستحقين، لافتاً إلى أن وحدات الجيش العربي السوري تشارك في عمليات الإنقاذ، انطلاقاً من واجبها الوطني في أوقات الحرب والسلم.

ولفت وزير الدفاع إلى أهمية ما تقوم به الجهات المعنية بالمحافظة لتنسيق عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المواطنين في مراكز الإيواء، منوّهاً بدور الدول الشقيقة والصديقة في تقديم المساعدة.

من جانبه، بيّن محافظ حلب حسين دياب أنه منذ اللحظات الأولى لحدوث الزلزال، قامت الجهات المعنية بالمحافظة باستنفار جميع الإمكانات المتاحة مع الجهات الأهلية للتعامل مع الوضع الراهن، منوهاً بما يقدّمه الأصدقاء، ووقوفهم إلى جانب الشعب العربي السوري في هذه المحنة.

شارك في الجولة قائد شرطة المحافظة اللواء ديب مرعي ديب.