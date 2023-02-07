تتويج مستحق لسلة الناشئات في غرب آسيا

7-فبراير-2023

توّج منتخبنا الوطني للناشئات بكرة السلة بلقب بطولة غرب آسيا تحت 16 سنة بفوزه على منتخب لبنان بنتيجة (44-39) في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها مدينة السليمانية العراقية بمشاركة أربعة منتخبات.

التتويج جاء بمثابة بسمة صغيرة في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشها وطننا الحبيب والألم والمصاب الجلل بعد الزلزال الذي حصل أمس وخلّف خسائر بشرية ومادية كبيرة.

فنياً ناشئاتنا حققن اللقب عن جدارة واستحقاق، ورغم تقدّم المنتخب اللبناني بفارق 14 نقطة خلال المباراة، إلا أن منتخبنا وبفضل اللعب الجماعي والسرعة في الهجوم وتطبيق الدفاع الجيد نجح في الظفر باللقب، ليعوّض الهزيمة أمام لبنان في الدور الأول من البطولة (41-58).
منتخبنا لم يكتفِ بالفوز باللقب، بل نالت لاعبتنا آية محمد جائزة أفضل لاعبة في البطولة، كما نالت ليلى حسن آغا جائزة أفضل ممررة للكرات، وتمّ تكريم حكمتنا الدولية عليا الياسين لتميزها بقيادة المباريات.
عماد درويش

7-فبراير-2023

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