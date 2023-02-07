تسيير قافلة تزن ٤٥ طن لتلبية احتياجات المحافظات المنكوبة جراء الزلزال

دمشق _ البعث

سيرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم بالتعاون مع محافظة دمشق واتحاد العام للجمعيات الخيرية بدمشق قافلة مساعدات قوامها /45/ طن من مواد متنوعة غذائية والبسة وحرامات وغيرها لتلبية الاحتياجات الطارئة والضرورية للمواطنين في المحافظات المتضررة جراء الزلزال .

معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد أوضح أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات في الوزارة لتنسيق الجهد الأهلي وحشده لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة للمتضررين من آثار الزلزال في المحافظات المتضررة ، مشيراً أن هذه القافلة هي الأولى وسيتبعها قوافل أخرى لإغاثة أهلينا في المناطق المتضررة لا سيما في ظل الظروف الجوية السائدة التي زادت من معاناتهم ، مشيداً بجهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية والفرق التطوعية على امتداد الجغرافية السورية التي تواصلت مع الوزارة وأبدوا استعدادهم لتقديم العون اللازم انطلاقاً من مسؤوليتهم المجتمعية ، والذي كان لهم الدور الفاعل والمؤثر بالمناطق والفئات المستهدفة خلال سنوات الحرب على سورية ، ونتيجة الحصار الاقتصادي الجائر الذي استهدف المواطن في لقمة عيشه .

من جهته أشار محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أن المساعدات اليوم تأتي تعبيراً عن التكافل والتعاون المجتمعي بين جميع أبناء المحافظات السورية ، وعن التشبيك بين القطاعين الحكومي والأهلي ، لافتاً أنه سيكون هناك مشاركة من الفعاليات الاقتصادية وغرف الصناعة والتجارة لتقديم المساعدات اللازمة ، مشيراً أن تقديم المساعدات والتوزيع سيتم بالتنسيق المباشر مع اللجان الفرعية للإغاثة العليا بالمحافظات المتضررة .

بدوره بين رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها سارية السيروان أن الاتحاد بدأ منذ صباح أمس بإطلاق مبادرة الجمعيات الخيرية وبدأت التبرعات تأتي للاتحاد تباعاً لتجهيز المواد المختلفة الضرورية لتلبية احتياجات المحافظات المتضررة ، مشيراً أن هذه القافلة تضم ثلاث شاحنات شاحنة لكل محافظة ، على أن يتبعها مساعدات أخرى حسب الاحتياج بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة دمشق .