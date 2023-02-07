حملة للتبرع بالدم في مشفى القامشلي الوطني لمساعدة متضرري الزلزال

وبين المدير العام للهيئة الدكتور عمر العاكوب أن الحملة شارك فيها عدد كبير من المواطنين الكادر الطبي للهيئة وعناصر من الجيش العربي السوري، تعبيراً عن وقوف أبناء الجزيرة السورية مع أخوتهم في المحافظات المتضررة من جراء الزلزال، والتأكيد على أن الدم السوري واحد وسيبقى واحداً.