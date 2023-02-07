حملة للتبرع بالدم في مشفى القامشلي الوطني لمساعدة متضرري الزلزال

7-فبراير-2023

بدأت صباح اليوم في الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني حملة للتبرع بالدم، ضمن حملة الدعم والمساندة التي تنفذها المحافظات السورية لمساعدة متضرري الزلزال الذي تعرضت له عدد من المحافظات.

وبين المدير العام للهيئة الدكتور عمر العاكوب أن الحملة شارك فيها عدد كبير من المواطنين الكادر الطبي للهيئة وعناصر من الجيش العربي السوري، تعبيراً عن وقوف أبناء الجزيرة السورية مع أخوتهم في المحافظات المتضررة من جراء الزلزال، والتأكيد على أن الدم السوري واحد وسيبقى واحداً.

 

7-فبراير-2023

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