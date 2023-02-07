القنيطرة.. خطة عاجلة لدعم المحافظات المتضررة من الزلزال

القنيطرة – محمد غالب حسين:

بحث الرفيق الدكتور خالد أباظة أمين فرع القنيطرة للحزب بحضور محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران خطة عمل قابلة للتنفيذ لمساعدة المتضررين في المحافظات من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وتقرر فتح باب التبرعات ضمن لجنتين الأولى في المحافظة بالقنيطرة، والثانية في مكتب شؤون النازحين في حي الحلبوني بدمشق، وقبول التبرعات العينية والمادية من قبل لجان فرعية من أمناء الفرق الحزبية ورؤساء البلديات والمخاتير وخطيب وإمام الجامع ومدير المدرسة.

وشدد الرفيق أمين الفرع على إنجاز الترتيبات اللازمة لتنفيذ ماتقرر بأسرع وقت ممكن وضرورة استنفار ومشاركة جميع الرفاق البعثيين في القنيطرة والنقابات المهنية و المنظمات الشعبية في العمل الوطني، لتقديم المساعدة للأهالي المتضررين من آثار الزلزال.

من جهته أوضح المحافظ أن محافظة القنيطرة أرسلت إلى محافظة اللاذقية العديد من الآليات والتجهيزات والمعدات الثقيلة، إضافةً إلى سيارة إسعاف وأجهزة الإنارة والرافعات للمساعدة بترحيل الأنقاض والبحث عن الناجين.