رئيس الإمارات يوعز بتقديم 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال

أبو ظبي – سانا:

أوعز رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم 50 مليون دولار، لإغاثة المتضررين من الزلزال في سورية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن مبادرة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تشمل تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلزال من الشعب السوري الشقيق.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت أمس عزمها إنشاء مستشفى ميداني، وإرسال فريق بحث وإنقاذ وإمدادات إغاثية إلى سورية لمساعدتها على تجاوز تداعيات الزلزال الذي ضربها فجر أمس.