رئيس مجلس الوزراء يتفقّد عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض في جبلة

اللاذقية – سانا:

لمتابعة تنفيذ خطة الاستجابة لتداعيات الزلزال وتنظيم عمليات الإغاثة، تفقّد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم، يرافقه وزيرا الصحة الدكتور حسن الغباش والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين المواقع المتضررة في مدينة جبلة، واطلعوا على عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

كذلك اطلع المهندس عرنوس على أوضاع العائلات المتضررة التي تمت استضافتها في مركز إيواء ملعب مدينة جبلة الذي يضم نحو 1000 شخص، وتمّ تجهيزه بالتعاون بين مجلس المدينة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ونادي جبلة الرياضي.

واطلع المهندس عرنوس على أحوال المصابين في مشفى جبلة الوطني والإجراءات الإسعافية والعلاجية والعناية الطبية المقدمة لهم.

وقال المهندس عرنوس في تصريح لقناة “السورية”: هناك جهودٌ كبيرة تبذل من قبل كل الجهات المعنية، ووجهنا محافظة اللاذقية بتقديم ما يضمن سير العمل في مدينة جبلة على الوجه الأمثل، وباتخاذ قرار فوري فيما يخص الأبنية المتضرّرة بشكلٍ كبير وضرورة إغلاق الطرق المؤدية إليها، حيث يمكن أن تكون في أي لحظة سبباً في كارثة جديدة.

وأضاف المهندس عرنوس: هناك جمعيات تقوم بواجبها في إغاثة المتضررين، وبدأت المساعدات تصل إلى سورية من الدول الصديقة والشقيقة، ونحن نوجهها إلى مواقع الحاجة في حلب واللاذقية بشكل مباشر، وكل الجهود تنصب في تأمين حاجات أهلنا في أسرع وقت ممكن.