شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة نابلس

الأرض المحتلة – تقارير:

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 6 شهداء خلال 48 ساعة بعد استشهاد فتى فلسطيني فجر الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بينما اعتقلت 28 فلسطينياً خلال اقتحامها عدداً من مدن الضفة الأخرى.

ففي بيانٍ لها قالت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية: إن الفتى حمزة الأشقر “17عاماً” استُشهد متأثراً بإصابته فجر اليوم برصاص الاحتلال في وجهه، خلال اقتحام قواته مدينة نابلس.

وبارتقاء الفتى الأشقر ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري، إلى 42 شهيداً، بينهم تسعة أطفال، إضافة إلى سيدة مسنّة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين في جنين وكفر قدوم وحجّة في قلقيلية ومخيمات عسكر في نابلس والفوار في الخليل وقلنديا في القدس، واعتقلت ثمانية وعشرين فلسطينياً.

في الأثناء، داهمت قوات الاحتلال، بلدة العبيدية شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة المزرع شرق البلدة، وحاصرت منزلاً، قبل أن تداهمه، وتقوم بعملية تفتيش دقيق داخله.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال كان قد داهم المنزل ذاته قبل أيام، بعد محاصرته عدة ساعات، واعتقل 3 فلسطينيين.

من جانبهم، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة ونفّذوا جولات استفزازية في ساحاته، بحراسةٍ مشدّدةٍ من قوات الاحتلال.