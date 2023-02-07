طلبة سورية في الخارج… دعوات لرفع العقوبات

7-فبراير-2023

البعث أون لاين – وفاء سلمان:

ناشد الاتحاد الوطني لطلبة سورية المجتمع الدولي لرفع العقوبات الاقتصادية والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

ودعا الاتحاد لتوحيد جهود المؤازرة والوقوف إنسانياً مع سورية في هذه الكارثة.
حيث سينظم الاتحاد الوطني في الخارج وقفات تضامنية طلابية لمساندة حملات الدعم للمتضررين من تداعيات الزلزال المدمر في اسبانيا الساعة 12:00 في ساحة سول بمدريد، وارمينيا الساعة 10:00 أمام مكتب الأمم المتحدة، ومصر الساعة 11:00 في السفارة، وهنغاريا الساعة 20:00 في السفارة، والهند الساعة 12:00 في :
جامعة Marwadi بولايه غوجرات، جامعة SOA بولاية اوديشا، جامعة KIIT بولاية اوديشا، جامعة جين بولاية بنغالور بتوقيت سورية.

7-فبراير-2023

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