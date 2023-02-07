غرفة صناعة حلب تستنفر بمساعدات طبية ومالية لمتضرري الزلزال

7-فبراير-2023

حلب – معن الغادري

عقدت غرفة صناعة حلب اجتماعاً موسعاً مع لجان المناطق الصناعية من أجل تقديم كل ما باستطاعتهم لمساعدة أهلهم المتضررين.

وبين المهندس فارس الشهابي رئيس مجلس إدارة الغرفة أن غرفة الصناعة هي جزء من خلية الأزمة التي تم تشكيلها في المحافظة، مشيراً إلى تخصيص مبالغ مالية لجهود الإغاثة وهذا الرقم سيزداد بما يتوافق مع الواقع والاحتياج ويضاف إليه ما قدمه وسيقدمه الصناعيون من تبرعات مالية وعينية تصب بمجملها في السعي لتخفيف من آثار هذه الكارثة الكبيرة.
ولفت رئيس الغرفة إلى رفد مديرية الصحة ومشفى حلب الجامعي بكميات كبيرة من الأدوية المختلفة لتلبية الاحتياج الكبير جراء الزلزال والغرفة مستمرة بهذا الجهد الإنساني.
وأكد الصناعيون حرصهم واستعدادهم لتقديم كل العون والمساعدة بمختلف أشكالها بما يخفف من الآثار السلبية التي خلفها الزلزال، موجهين الدعوة لكافة رجال الأعمال داخل سورية وخارجها للمساهمة في الجهود المجتمعية المشتركة لمواجهة تداعيات هذه الكارثة.
و خلال الاجتماع تم تشكيل فريق مختص من الصناعيين مهمتها العمل ميدانياً واستقبال التبرعات العينية والمادية وتوزيعها على المتضررين، بالإضافة للقيام بجولات مستمرة على مراكز الإيواء ورصد واقعها وتلبية احتياجها بالتنسيق مع جهود الاغاثة الأخرى.
و عقب الاجتماع عقدت لجنة متابعة العمل الاغاثي اجتماعاً حددت من خلاله خطة عملها الفورية ومن ثم إنتقلت لمراكز الإيواء لمتابعة العمل ميدانياً بهدف مساعدة الأهالي المتضررين.

7-فبراير-2023

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