فريق جزائري من الحماية المدنية يصل حلب للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة

وصل إلى مطار حلب فريق جزائري من الحماية المدنية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة في الأماكن التي ضربها الزلزال.

وكانت الجزائر قد أعلنت إرسال فريق من الحماية المدنية إلى سورية للمشاركة في عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضربها فجر أمس، وأوقع المئات من الضحايا.