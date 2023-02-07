فريق جزائري من الحماية المدنية يصل حلب للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة

7-فبراير-2023

وصل إلى مطار حلب فريق جزائري من الحماية المدنية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة في الأماكن التي ضربها الزلزال.

وكانت الجزائر قد أعلنت إرسال فريق من الحماية المدنية إلى سورية للمشاركة في عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضربها فجر أمس، وأوقع المئات من الضحايا.

وذكرت صحيفة النهار الجزائرية أنه بتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون تم تشكيل فريق من 86 عنصراً من الحماية المدنية للتوجه إلى سورية، حيث سيشارك في عمليات الإنقاذ بتقنيات ووسائل وفق المعايير الدولية التي تشترطها المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ.

وكان الرئيس تبون أكد في برقية وجهها للسيد الرئيس بشار الأسد وقوف الجزائر حكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في هذه الظروف القاسية، واستعدادها لمد يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدة وآثار هذه المأساة الأليمة.

7-فبراير-2023

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