في مقابل الحصار الجائر.. نجوم الكرة في العالم يعلنون دعمهم لسورية

لم تترك كارثة الزلزال الذي ضرب عدة محافظات سورية أمس أي مجال لمدّعي الإنسانية وحقوقها للتهرّب من تقديم يد العون والمساعدة لمواجهة هذه الأزمة الطبيعية، أو حتى ليخفّفوا من آثار الحصار الجائر الذي فُرض على سورية لأغراض سياسية دنيئة.

لكن كالعادة فشل مدّعو الإنسانية في اختبار إقران الشعارات بالأفعال، وتركوا سورية مع حلفائها وبعض الشرفاء تواجه الكارثة دون التفات لحياة الأبرياء أو احتياجاتهم التي زادتها العقوبات وجعلت توفير أساسيات الحياة صعباً للغاية.

رياضياً.. خرجت الأندية الأوروبية الكبرى من عباءة حكوماتها، وأطلق أغلبها دعوات تعاطف مع الضحايا ودعواتهم لسورية بأن تتجاوز هذه الكارثة، وأبرز هذه الأندية كان ريال مدريد الإسباني الذي أصدر بياناً عبر موقعه الرسمي شدّد فيه على أن النادي يريد أن يعبّر عن تعازيه ومودته للعائلات المتضررة، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين ينقل إليهم كلّ القوة والمشاعر.

وبالطريقة نفسها عبّر نادي برشلونة عن دعمه ببيان قال فيه: “نرسل قوتنا وتضامننا مع جميع ضحايا الزلزال الذي ضرب سورية”، وتقدم نادي بايرن ميونخ الألماني بخالص تعازيه لأسر ضحايا الزلزال، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين.

قطبا الكرة الإنكليزية مانشستر يونايتد وليفربول أرسلا عبر صفحاتهما الرسمية على مواقع التواصل خالص التعازي لأهالي ضحايا، والدعوات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

نجوم الكرة العالمية كانوا أيضاً على خط التعاطف، وفي مقدّمتهم نجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي رياض محرز الذي نشر تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، قال فيها: “نحن كلنا معكم”، كما كتب نجم ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر على حسابه الرسمي في “تويتر”: “قلوبنا مع إخواننا وأخواتنا، رحم الله الضحايا وكان في عون عائلاتهم وكل الأشخاص المتضررين”.

وأظهر أفضل لاعب في العالم سابقاً الكرواتي لوكا مودريتش تعاطفه مع الضحايا، وأبدى النجم المصري محمد صلاح صدمته من هول الزلزال، فيما أرسل النجم الإسباني سيرجيو رمواس دعمه لكلّ المتضررين.

المحرر الرياضي